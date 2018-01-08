Чехи все чаще заранее планируют свой отпуск

По прогнозам Ассоциации турбюро ЧР, треть всех турпоездок на период отпусков будет продана еще до конца марта. Около одного миллиона жителей страны могут оплатить свое путешествие по так наз. Системе first minute, то есть заранее, что позволяет найти более выгодную цену.

По наблюдением Ассоциации, такое планирование отпуска приобретает в стране все большую популярность. Как сообщил пресс-секретарь организации Чн Папеж, летние турпутевки first minute туристические агентства начали предлагать примерно с ноября 2017 г. Часто турпутевка используется как рождественский подарок.

Ожидается, что, по сравнению в прошлым годом, продажи first minute могут вырасти на 5–7%.