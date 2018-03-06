Чехи стали чаще пользоваться возможностью получения пенсии за границей

Эва Туречкова
06-03-2018
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По данным Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ), растет количество чехов, постоянно проживающих за границей, и одновременно получающих чешские пенсии. В 2017 году воспользовались такой возможностью свыше 93 тысяч граждан Чешской Республики, в то время как в 2010 году их количество составило около 60 тысяч.

Чаще всего пенсии выплачивались в Словакию, Германию и Польшу, всего Чешское управление социального обеспечения регистрирует пенсионеров в 88 странах мира, включая Сейшельские острова, Мадагаскар, Доминиканскую Республику или Иран.

 
 
 
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