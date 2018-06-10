Чехи стали более снисходительными к мигрантам, показал опрос

Эва Туречкова
10-06-2018
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Чехи стали более снисходительными к мигрантам и беженцам. К такому выводу пришли социологи на основе исследования агентства CVVM, проведенного в апреле текущего года. Процент чехов, не согласных с пребыванием беженцев в стране ни при каких условиях, упал на 11 единиц; в настоящее время такого мнения придерживаются 58 процентов респондентов. Больше трети граждан Чехии (35%) готовы принять мигрантов на ограниченное количество времени до тех пор, пока не стабилизируется ситуация в стране их происхождения. Еще осенью прошлого года таковых было лишь 25 процентов.

Положение беженцев неравнодушно 47 процентам чехов. Граждане ЧР более снисходительно относятся к мигрантам из Украины, чем к беженцам из африканских и ближневосточных стран.

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