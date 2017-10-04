Чехи собрали грибов и ягод на 5 млрд крон

Лорета Вашкова
04-10-2017
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В прошлом году чехи собрали в лесу грибов и ягод, объем которых по рыночной стоимости достигает 5,06 миллиардoв крон (192 млн евро). В межгодовом сравнении это примерно на 800 миллионов крон меньше, - в текущем году малины, например, уродилось меньше обычного. В общей сложности на территории страны было собрано 33800 тонн лесных даров, что оценивается экспертами с учетом долгосрочной планки на уровне 39300 тонн как результат ниже среднего значения.

В среднем, как следует из отчета Чешского управления лесного хозяйства, на каждую семью приходится 8,14 кг даров природы. Наиболее часто чехи собирают грибы, чернику, малину и ежевику. За грибами, например, в лес отправляется 68 % населения страны, чернику собирают 43 процентов, малину – 35%, ежевику 31% чехов. Гораздо реже люди собирают бруснику и бузину.

 
 
 
 
 
 
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