Чехи с опаской относятся к открытию собственного бизнеса

Согласно опросу агентства GfK, сделанному по заказу компании Amway, чехи с опаской относятся к идее начать собственное дело. По мнению некоторых, для этого нет подходящих условий. Многих отпугивают бюрократические сложности — лишь 28% респондентов считает законы достаточно понятными. Некоторые также опасаются, что не справятся с ведением дел. Несмотря на это более половины (54%) рассматривает собственный бизнес как возможность карьерного роста. Это, прежде всего, люди более молодой возрастной категории и имеющие более высокий уровень образования. При этом лишь 45% считает, что образование, полученное в Чехии, дает необходимые для ведения бизнеса знания и навыки.

Треть респондентов указала, что считает сегодняшнюю экономическую ситуацию благоприятной для основания и развития индивидуальной предпринимательской деятельности или частного предприятия.