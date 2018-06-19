Чехи проводят в социальных сетях по два с половиной часа в день

Чехи с доступом в Интернет проводят в социальных сетях, в среднем, по два с половиной часа в день (149 мин), следует из исследования компании AMI Digital и агентства STEM/MARK.

В соцсетях Facebook, Youtube или в поисковике Google проводят больше времени женщины, молодые люди, а также пользователи с более низким уровнем образования. Большинство опрошенных публикуют посты в Facebook несколько раз в месяц, в Twitter заглядывают скорее в целях получения информации.

Чехи регулярно посещают также Linkedin, Periskop и Tumblr.