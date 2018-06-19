Чехи проводят в социальных сетях по два с половиной часа в день

Эва Туречкова
19-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чехи с доступом в Интернет проводят в социальных сетях, в среднем, по два с половиной часа в день (149 мин), следует из исследования компании AMI Digital и агентства STEM/MARK.

В соцсетях Facebook, Youtube или в поисковике Google проводят больше времени женщины, молодые люди, а также пользователи с более низким уровнем образования. Большинство опрошенных публикуют посты в Facebook несколько раз в месяц, в Twitter заглядывают скорее в целях получения информации.

Чехи регулярно посещают также Linkedin, Periskop и Tumblr.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 