В последние годы чехи приобретают все больше недвижимости за рубежом. Наибольший интерес они проявляют к Австрии (47%), Хорватии (20%), Италии (9%) и Испании (17%), а самым популярным видом являются апартаменты. Такие данные стали известны в результате исследования, проведенного компанией Rellox, которая занимается продажей недвижимости за рубежом. Напомним, что цены на недвижимость в Чешской Республике в первом квартале 2017 года росли быстрее, чем в остальных странах ЕС. Большее половины заинтересованных лиц искали постройки в ценовом спектре от 251.000 до 500.000 евро.