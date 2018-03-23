Чехи примут участие в международном смотре военных оркестров

Эва Туречкова
23-03-2018
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Чешские ансамбли «Центральная музыка Армии ЧР» и «Ондраш» в этом году впервые в истории примут участие в крупнейшем международном военно-музыкальном фестивале в шотландском Эдинбурге. Чехи выступят на смотре оркестров по случаю празднования 100летней годовщины возникновения самостоятельной Чехословакии.

В Великобританию отправятся 113 чешских музыкантов, сообщила министр обороны Карла Шлехтова. Мероприятие пройдет в августе текущего года. Чешские военные оркестры в пятницу выступили вместе с шотландским коллективом Pipes and Drums также в Пражском Граде в рамках Фестиваля британской культуры в Чехии.

 
 
 
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