Чехи примут участие в международном смотре военных оркестров

Чешские ансамбли «Центральная музыка Армии ЧР» и «Ондраш» в этом году впервые в истории примут участие в крупнейшем международном военно-музыкальном фестивале в шотландском Эдинбурге. Чехи выступят на смотре оркестров по случаю празднования 100летней годовщины возникновения самостоятельной Чехословакии.

В Великобританию отправятся 113 чешских музыкантов, сообщила министр обороны Карла Шлехтова. Мероприятие пройдет в августе текущего года. Чешские военные оркестры в пятницу выступили вместе с шотландским коллективом Pipes and Drums также в Пражском Граде в рамках Фестиваля британской культуры в Чехии.