Чехи представили устройство для распознавания лица в толпе

Ольга Васинкевич
11-09-2017
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Одним из событий на фестивале технологий будущего Future Port Prague, прошедшем в Праге, стало представление системы для распознавания лица, которую представила чешская компания Eyedea Recognition, основанная в Чешском техническом университете и сотрудничающая с Европейским полицейским управлением Europol и такими промышленными гигантами как Samsung и Toyota.

Фирма Eyedea Recognition представила на выставке технологию, которая способна определить возраст, пол и настроение людей. Компания занимается идентификацией и распознаванием объектов на изображении и использует для этого самые современные методы искусственного интеллекта. Такая система используется, например, при поиске целевых лиц или автомобилей с помощью систем видеонаблюдения. Конкретнее – при распознавании человеческого лица и номеров автомобилей.

 
 
 
 
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