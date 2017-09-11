Чехи представили устройство для распознавания лица в толпе

Одним из событий на фестивале технологий будущего Future Port Prague, прошедшем в Праге, стало представление системы для распознавания лица, которую представила чешская компания Eyedea Recognition, основанная в Чешском техническом университете и сотрудничающая с Европейским полицейским управлением Europol и такими промышленными гигантами как Samsung и Toyota.

Фирма Eyedea Recognition представила на выставке технологию, которая способна определить возраст, пол и настроение людей. Компания занимается идентификацией и распознаванием объектов на изображении и использует для этого самые современные методы искусственного интеллекта. Такая система используется, например, при поиске целевых лиц или автомобилей с помощью систем видеонаблюдения. Конкретнее – при распознавании человеческого лица и номеров автомобилей.