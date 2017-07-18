В летнюю жару излюбленным лакомством многих является мороженое. На вопрос: «Какое?» чехи в большинстве случаев отвечают: «Ванильное», его предпочитает четверть участников опроса, проведенного компанией SANEP. Без этой сладости летом не могут обойтись три четверти из тысячи опрошенных. Второе место с 18% заняло шоколадное мороженое. Более 20% опрошенных решение о сорте принимает в момент приобретения в зависимости от того, чего им хочется в данную минуту. Чешские производители подтверждают популярность ванильного аромата, по их сообщениям, этот сорт мороженого составляет 50% продаж. По данным Продовольственной палаты, примерное количество потребляемого в Чехии мороженого – порядка трех литров на человека, что значительно меньше, нежели в большинстве европейских стран.