Чехи полюбили игристое вино

В стране наблюдается тенденция постоянного роста потребления игристых вин. В год каждый житель в среднем выпивает две бутылки такого вина. В межгодовом сравнении увеличение потребления игристых вин выросло на несколько процентов.

Согласно анкетированию, проведенному Союзом виноделов ЧР, все большее число производителей включают в свой ассортимент этот алкогольный напиток.

Помимо Bohemia Sekt, игристое вино выпускают такие винодельни как Templářské sklepy и Zámecké vinařství Bzenec. При этом если в Западной Европе основным продуктом является категория «брют», в Чешской Республике наибольшим спросом пользуется полусухое игристое вино. Каждая вторая бутылка шипучего вина, которая открывается в Чехии, – марки Bohemia Sekt.