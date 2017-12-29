Чехи полюбили игристое вино

В стране наблюдается тенденция постоянного роста потребления игристых вин. В год каждый житель в среднем выпивает две бутылки такого вина. В межгодовом сравнении увеличение потребления игристых вин выросло на несколько процентов.
Согласно анкетированию, проведенному Союзом виноделов ЧР, все большее число производителей включают в свой ассортимент этот алкогольный напиток.
Помимо Bohemia Sekt, игристое вино выпускают такие винодельни как Templářské sklepy и Zámecké vinařství Bzenec. При этом если в Западной Европе основным продуктом является категория «брют», в Чешской Республике наибольшим спросом пользуется полусухое игристое вино. Каждая вторая бутылка шипучего вина, которая открывается в Чехии, – марки Bohemia Sekt.
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