Чехи перестали бояться потерять работу

Чехи перестают бояться потерять работу, а их желание поменять место работы самое сильное за последние 5 лет. 23% опрошенных хотело бы сменить работу в течение одного месяца, 45% - не позднее одного года. Самой сильной мотивацией, как и в минувшие годы, для чешских работников является заработок. Такие данные стали известны из результатов исследования, проведенного агентством Grafton Recruitment среди 1695 респондентов.

Заработная плата является не только важнейшим аргументом для смены места работы, но играет существенную роль при принятии нового предложения. Респонденты также упоминали желание карьерного роста и необходимость перемен. Важной и часто упоминаемой причиной был также факт, что ныне выполняемая работа не приносит удовлетворения. Помимо зарплаты, важными факторами также считаются удаленность жилья от места работы и тип договора (на ограниченный или неограниченный срок).