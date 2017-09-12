Чехи относятся к самым чистоплотным народам

Три пятых граждан Чехии посвящает ежедневно полчаса личной гигиене, каждый третий чех – 50 минут в день и более. При этом лишь 47% европейцев уделяет личной гигиене более получаса в день. Аналогичную чистоплотность проявляют поляки и итальянцы. Менее всего времени гигиене посвящают норвежцы, голландцы и бельгийцы. Такие данные стали известны из международного исследования, проведенного компанией Geberit при сотрудничестве с фирмой GfK.

Личную гигиену считает очень важной 76% чехов. Как минимум один раз в день принимает душ восемь из десяти граждан Чехии. По мнению экспертов, значительную роль в этом играет то, что дети довольно часто укрепляют свои привычки в области личной гигиены в яслях и детских садах.

После рукопожатия с незнакомым человеком моет руки 29% чехов.