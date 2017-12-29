Чехи оптимистично оценивают перспективы 2018 года

Почти восемь из десяти чехов считают, что 2018 год окажется не хуже, чем предыдущий. Остальная часть населения придерживается более пессимистичных взглядов. Такие результаты показал опрос, проведенный агентством Ipsos по заказу компании Broker Consulting.

Наибольший оптимизм в отношении наступающего года испытывают молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. Пессимизм преобладает среди людей в возрасте от 54 до 64 лет. Каждый шестой респондент сообщил, что надеется откладывать в течение следующего года средства на будущее.

Страх потерять работу и необходимость полагаться на сбережения значительно снизились на фоне экономического роста в стране.