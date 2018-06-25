Чехи накупили лотерейных билетов на рекордную сумму денег

Чехи в прошлом году приобрели лотерейные билеты на рекордную сумму 224,1 миллиарда крон (почти 9 миллиардов евро). На 17 процентов увеличился также объем выплаченных выигрышей, составив 184,3 миллиарда крон (7,3 миллиарда евро). Выручка легальных лотерейных компаний достигла, таким образом, почти 40 миллиардов крон (1,6 млрд евро).

Как и в предыдущие годы, продолжает увеличиваться доля ставок через Интернет – в финансовом исчислении они представляют четвертую часть от лотерейного рынка. Доходы от легальных азартных игр за 2017 г. пополнили государственную казну на 12,1 миллиарда крон.