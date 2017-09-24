Чехи меняют масло на маргарин

На треть выросло число потребителей, которые приобретают маргарин вместо заметно подорожавшего масла. Такие данные стали известны в результате анкетирования, проведенного в торговых сетях. За год данный продукт подорожал практически вдвое и стал стоить 52,31 кроны (без малого 2 евро). Ожидается, что к Рождеству стоимость масла достигнет 70 крон за упаковку (2,64 евро). Это связано с тем, что на Рождество большинство чешских семей печет традиционные сладости, поэтому люди предпочитают покупать масло уже сейчас.

За подорожанием масла стоит растущий спрос на молочный жир в мире, помимо прочего, в Китае и Австралии. В настоящий момент цены на масло находятся на рекордно высоком уровне по всему ЕС.