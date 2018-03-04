Чехи благодаря сильной кроне все чаще покупают в китайских интернет-магазинах

Чешские пользователи все чаще пользуются услугами китайских интернет-магазинов. Большинство заказов, а именно 96%, составляют покупки, стоимость которых не превышает 22 евро. Такие интернет-покупки, в том числе из третьих стран, не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС).

Наиболее существенную долю таких покупок, 60%, составляют посылки из Китая. За ним по объемам продаж следуют Сингапур, США или Гонконг. В прошлом году в Чехию, по данным Таможенного управления Прага-Рузыне, было доставлено почти наполовину больше посылок, чем в 2016 году, в целом 15,7 млн. Покупки за рубежом для чехов стали более выгодными с укреплением курса кроны по отношению к доллару или к китайскому юаню.

Наиболее часто чешские покупатели приобретают в китайских интернет-магазинах мелкую электронику и недорогие смартфоны, информировал директор службы Zaslat.cz Mирослав Михалко.