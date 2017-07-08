Победитель 13 турниров АТР в одиночном разряде, чех Томаш Бердых в субботу, 8 июля, одержал в третьем круге Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне победу над испанцем Давидом Феррером. В ходе встречи, длившейся 1 час 45 минут, Бердых трижды подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта и совершил одну двойную ошибку. Юбилейный 40-й победоносный матч в All-England Club для чешского спортсмена завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:3. В понедельник Бердых померяется силами с победителем пары Доминик Тим – Джаред Дональдсон.