Чешскую Республику во второй половине года посетят главы Индии, Франции и Хорватии

Тимур Кашапов
05-04-2018
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В 2018 году спустя более чем двадцать лет Чешскую Республику посетит президент Индии. По данным информагентства ČTK, Рам Натх Ковинд прибудет в Прагу осенью. Представитель одной из самых многонаселенных стран в мире встретится в ЧР, в частности, с премьер-министром и президентом.

В текущем году в Чехию прибудут и другие мировые лидеры, включая французского президента Эммануэля Макрона и главу Хорватии Колинду Грабар-Китарович. В ходе праздничных мероприятий в ЧР ожидается приезд и высокопоставленного представителя США. По информации ряда СМИ, речь идет о вице-президенте Майке Пенсе.

 
 
 
 
 
 
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