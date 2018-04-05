Чешскую Республику во второй половине года посетят главы Индии, Франции и Хорватии

В 2018 году спустя более чем двадцать лет Чешскую Республику посетит президент Индии. По данным информагентства ČTK, Рам Натх Ковинд прибудет в Прагу осенью. Представитель одной из самых многонаселенных стран в мире встретится в ЧР, в частности, с премьер-министром и президентом.

В текущем году в Чехию прибудут и другие мировые лидеры, включая французского президента Эммануэля Макрона и главу Хорватии Колинду Грабар-Китарович. В ходе праздничных мероприятий в ЧР ожидается приезд и высокопоставленного представителя США. По информации ряда СМИ, речь идет о вице-президенте Майке Пенсе.