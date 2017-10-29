Чешскую политику ожидает продолжение переговоров о постах в новом парламенте и формировании кабинета

Катерина Айзпурвит
29-10-2017
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На следующей неделе, с 30 октября, на чешской политической сцене начинается очередной раунд переговоров о распределении потов в парламенте нового созыва и составе будущего кабинета.

Во вторник, 31 октября, президент Милош Земан намерен поручить председателю партии ANO Андрею Бабишу начать переговоры о формировании правительства. Бабиш намерен провести встречи с оставшимися парламентскими партиями и обсудить с ними вопрос поддержки правительства меньшинства.

Лидер ANO не намерен продолжать переговоры о составлении коалиции — по его мнению, учитывая позицию других партий, это не имеет смысла.

 
 
 
 
 
 
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