Чешскую политику ожидает продолжение переговоров о постах в новом парламенте и формировании кабинета

На следующей неделе, с 30 октября, на чешской политической сцене начинается очередной раунд переговоров о распределении потов в парламенте нового созыва и составе будущего кабинета.

Во вторник, 31 октября, президент Милош Земан намерен поручить председателю партии ANO Андрею Бабишу начать переговоры о формировании правительства. Бабиш намерен провести встречи с оставшимися парламентскими партиями и обсудить с ними вопрос поддержки правительства меньшинства.

Лидер ANO не намерен продолжать переговоры о составлении коалиции — по его мнению, учитывая позицию других партий, это не имеет смысла.