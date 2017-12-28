Чешскую экономику ожидает замедление роста

Рост чешской экономики в 2018 году должен замедлиться до 3,3%, что почти на один процент ниже, чем в 2017-м. В то же время, благодаря росту курса кроны, снизятся инфляция (до 2,3% с 2,5% в текущем году) и безработица, но зарплаты продолжат расти высокими темпами. Об этом сообщило информагентство ČTK со ссылкой на опрос ведущих чешских экспертов и аналитиков, организованный Министерством финансов страны.

«Замедление темпов экономического роста ожидается, прежде всего, из-за более низкого внешнего спроса и влияния более высоких обменного курса и процентных ставок в 2018 году. Однако этого замедления будет недостаточно для снижения давления на рынке труда», - заявил, в частности, главный экономист Deloitte Давид Марек.