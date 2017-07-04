Чешской внешней торговле помогает экспорт дорогих автомобилей

Ольга Васинкевич
04-07-2017
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Внешняя торговля Чехии отмечает успехи. В мае профицит составил 14,3 миллиарда крон (540 млн. евро), это на 2,8 миллиарда (106 млн. евро) меньше, по сравнению с 2016 годом. На результат положительно повлиял, главным образом, рост профицита торгового баланса в сфере автотранспортных средств на 3,1 млрд. крон (117 млн. евро), негативное влияние оказал торговый баланс нефти и газа. Такие данные обнародовало во вторник Чешское статистическое управление. Значительный профицит в области внешней торговли был достигнут, преимущественно, со странами ЕС, основывается он на торговле автомобилями. «Суммам экспорта помогает тот факт, что в настоящее время производится больше дорогих моделей автомашин за счет уменьшения производства меньших и более дешевых автомобилей», - отметил экономист Коммерческого банка Давид Коцоурек. Чешским экспортерам удается возвращаться и на российский рынок, в мае вновь вырос объем экспорта в Россию.

 
 
 
 
 
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