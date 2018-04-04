Чешское Радио и Czech Press Photo: август 1968г. глазами фотографов

Чешское Радио и компания Czech Press Photo организуют фотоконкурс, приуроченный к 50-й годовщине оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в августе 1968 года.

Как профессиональные фотографы, так и фотолюбители, могут присылать свои снимки по адресу: Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, индекс 120 99, или зарегистрироваться на сайте чешского радио rozhlas.cz. Прием работ завершится 21 июня, лучшие фотографии будут представлены в течения августа и сентября на выставке.

Организаторы конкурса надеятся приблизить августовские события 1968 года широкой общественности не только благодаря ставшим уже известными снимкам, но и представить новые, ранее не публиковавшиеся фото.