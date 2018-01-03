Чешское предприятие получило заказ на ремонт танков на сумму 450 млн крон

Катерина Айзпурвит
03-01-2018
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Фирма VOP CZ из г. Шенов подписала контракт, согласно которому будет до 2021 г. осуществлять для Чешской армии ремонт и обслуживания танков T-72M4 CZ. Общая сумма контакта составляет 450 млн крон (17,3 млн евро). Как подчеркивает директор предприятия Марек Шпок, получение заказа позволит сохранить специалистов данного направления и увеличить число рабочих мест в регионе. В данный момент компания ищет работников для отрасли гражданского и военного машиностроения.

VOP CZ является государственным предприятием, основной задачей которого является удовлетворение потребностей Чешской армии.

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