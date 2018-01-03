Чешское предприятие получило заказ на ремонт танков на сумму 450 млн крон

Фирма VOP CZ из г. Шенов подписала контракт, согласно которому будет до 2021 г. осуществлять для Чешской армии ремонт и обслуживания танков T-72M4 CZ. Общая сумма контакта составляет 450 млн крон (17,3 млн евро). Как подчеркивает директор предприятия Марек Шпок, получение заказа позволит сохранить специалистов данного направления и увеличить число рабочих мест в регионе. В данный момент компания ищет работников для отрасли гражданского и военного машиностроения.

VOP CZ является государственным предприятием, основной задачей которого является удовлетворение потребностей Чешской армии.