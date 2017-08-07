Издание Respekt обратило внимание на то, что Чешское посольство в Дамаске подверглось критике из-за большого количества виз, выдаваемых высокопоставленным лицам, связанным с режимом Башара Асада. По словам еженедельника, дипломатическое представительство, таким образом, легитимирует диктаторский режим. Данные МИД показывают, что с 2013 года Чешское посольство выдало более 300 виз, помимо прочего, родственникам Асада и представителям спецслужб. Напомним, что Чешское посольство в Дамаске является единственным диппредставительством из стран ЕС и представляет также интересы США. Таким образом, выдавая визы сирийским сторонникам режима Асада, оно может нарушать соглашение между США и ЕС об ограничении контактов с представителями режима Асада до необходимого минимума.