Новости Чешское автомобилестроение достигло в 2016 г. рекордных показателей
В прошлом году в Чехии было произведено в общей сложности 1 млн 344 тыс. легковых автомобилей, что на 8% выше, чем годом ранее. Более всего, на 12,5% повысились объемы производства компании Škoda Auto, с конвейеров которой сошел 765 171 автомобиль. На 5%, до 358 400 единиц, выросла продукция чешского завода Hyundai. Компания Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech выпустила на 1% продукции больше, чем годом ране, что составило в общей сложности 220 611 автомобилей. Экспортные поставки чешских производителей увеличились на 8,6%, составив 1 млн 600 тыс. автомобилей.
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В год Чехия производит около 645 000 гектолитров вина
В последние годы производство вина в ЧР существенно выросло – ежегодный объем его производства достигает в среднем 645 000 гектолитров. Две трети продукции составляют белые вина, и одну треть – красные. При этом существенно больший объем на чешском рынке приходится на импортные вина. Так, в 2015 г. в Чехию было ввезено почли полтора миллиона гектолитров на общую сумму 4,1 млрд крон (152 млн евро). Бутилированное вино поставляется, главным образом, из Испании, Германии и Франции. По поставкам вина в крупной таре лидируют Испания, Италия и Венгрия. Крупнейшим экспортером в ЧР игристых вин является ФРГ.
Прогноз погоды на среду, 18 января
В среду, 18 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами снег. В некоторых районах страны будет пасмурно, возможен туман. Ночью температура воздуха опустится до 6 – 11 градусов мороза, при слабом ветре – до -14 °C. Температура воздуха днем составит от -6 до -2 °C. Слабый северо-западный ветер 2-5 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.
Чешское автомобилестроение достигло в 2016 г. рекордных показателей
В прошлом году в Чехии было произведено в общей сложности 1 млн 344 тыс. легковых автомобилей, что на 8% выше, чем годом ранее. Более всего, на 12,5% повысились объемы производства компании Škoda Auto, с конвейеров которой сошел 765 171 автомобиль. На 5%, до 358 400 единиц, выросла продукция чешского завода Hyundai. Компания Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech выпустила на 1% продукции больше, чем годом ране, что составило в общей сложности 220 611 автомобилей. Экспортные поставки чешских производителей увеличились на 8,6%, составив 1 млн 600 тыс. автомобилей.
Умер Юджин Сернан – астронавт, побывавший на Луне, помнил о своих чешских и словацких предках
В возрасте 82 лет скончался последний из живущих людей, ступивших на поверхность спутника Земли. Фамилия семьи деда американского астронавта, уехавшего в США из словацкого поселка Высока-над-Кисуцой, звучала как Чернян. Его сын Эндрю женился на девушке чешского происхождения Розалии Цигларжовой. Уроженец Чикаго Юджин Сернан стал командиром экспедиции «Аполлон-17», которая 11 декабря 1972 г. высадилась на Луне. В космос астронавт взял чехословацкий флаг, чтобы коснуться им поверхности спутника. Сернан надеялся вручить флаг президенту ЧССР, однако режим социалистической Чехословакии препятствовал контактам американского астронавта с исторической родиной, и его визит в страну предпочитали замалчивать.
Скончался участник антифашистского и антикоммунистического сопротивления Иржи Навратил
В возрасте 93 лет ушел из жизни известный бывший политзаключенный Иржи Навратил, участвовавший в годы протектората в сопротивлении нацизму, а в ЧССР попавший за свое противодействие коммунистическому режиму на принудительные работы на урановых рудниках. Будучи скаутом еще в юности, после «бархатной» революции Иржи Навратил возглавил в Чехии скаутское движение, члены которого зажгли вечером 16 января в Праге, Брно и других городах свечи в его память.
Škoda Kodiaq объявлена в Латвии «Автомобилем 2017 года»
Как сообщает МИД ЧР, победителем конкурса в Латвии, в котором участвовали 24 модели легковых автомобилей, стала Škoda Kodiaq. В финал конкурса, который проходил в форме анкетного опроса, вышли еще семь моделей: BMW X1, KIA Sportage, Opel Astra/Astra Sports Tourer, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan a Volvo S90/V90, однако лучшим был признан чешский автомобиль класса SUV. В 2013 г. «шкода» уже побеждала в латвийском состязании «Автомобиль года». Тогда пальму первенства завоевала модель Škoda Octavia.
Чешские власти планируют усилить охрану аэропортов, увеличив число полицейских
В будущем численность полицейских, обеспечивающих охрану аэропортов страны, может быть увеличена на 220 человек. Как сообщает агентство ČTK, проект усиления мер безопасности представлен в докладе Министерства внутренних дел ЧР, который передан на рассмотрение правительству. Если кабинет утвердит введение предлагаемых мер, в течение двух ближайших лет будет проходить набор дополнительных полицейских кадров и их подготовка для работы в аэропортах страны, прежде всего в пражской воздушной гавани, где планируется усилить полицейские наряды на 200 человек. Ежегодные дополнительные расходы на дополнительные полицейские силы оцениваются в сумму 116 млн крон (4 млн 300 тыс. евро). Проект был составлен после неудачной попытки руководства аэропорта расширить полномочия собственной охраны, в частности, получения права на осмотр автомобилей и багажа на прилегающей территории.
Главным экономистом холдинга Generali в Восточной и Центральной Европе стал Мирослав Сингер
Бывший глава Нацбанка Мирослав Сингер был назначен на пост главного экономиста Generali CEE Holding. Планируется, что он также станет председателем наблюдательного совета банка Česká pojišťovna, входящего в холдинг. Группа Generali относится к числу крупнейших страховых компаний и работает в 60 странах мира. В Восточной и Центральной Европе компания осуществляет деятельность посредством холдинга Generali CEE Holding. Česká pojišťovna является крупнейшей чешской страховой компанией – ее доля на рынке страны составляет 23%, она обслуживает более 3 млн клиентов и 8 млн страховых договоров.
Государство готово компенсировать ущерб, нанесенный фермерам птичьим гриппом
Министр сельского хозяйства Мартин Юречка представил правительству доклад о ситуации, сложившейся после обнаружения на территории Чехии очагов птичьего гриппа. По словам премьер-министра Богуслава Соботки, государство готово компенсировать ущерб, который нанесло фермерам заболевание, выявленное у домашней птицы. Две недели назад птичий грипп был обнаружен в ЧР впервые за последние десять лет. На сегодняшний день ветеринары нашли шесть очагов заражения. К 16 января 2017 г. было уничтожено в общей сложности 13000 голов домашней птицы.
Национальная библиотека ЧР будет архивировать не только обычные, но и электронные книги
Издатели, которые согласно нормам законодательства передают в Национальную библиотеку обязательные экземпляры своих публикаций, должны будут предоставлять их и в электронном виде. Это предусматривает поправка к закону о непериодических публикациях, принятая кабинетом. Как сообщает в twitter пресс-секретарь правительства Мартин Айер, цель новой поправки, предложенной министром культуры Даниэлом Германом, – увеличивать число текстов в электронной форме в библиотечных фондах. Файлы будут архивироваться в Национальной библиотеке, которая составит из них отдельную базу данных.