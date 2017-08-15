Группа Czechoslovak Group (CSG), принадлежащая производителю оружия Ярославу Стрнаду, расширяет свою деятельность за пределы Чехии и Словакии и приобретает в Сербии обанкротившуюся фирму, которая производит оружие. Холдинг, которому также принадлежит автозавод Tatra, планирует возобновить, помимо производства оружия, также выпуск гражданской строительной и сельскохозяйственной техники, информирует агентство TASR. Сербская фирма IMK 14. oktobar из города Крушевац обанкротилась в 2015 году. Ранее она производила строительную, сельскохозяйственную и обрабатывающую технику. Ныне три четверти ее продукции составляет производство для оборонной промышленности, главным образом – пусковые установки и крупнокалиберные боеприпасы.