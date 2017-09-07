Чешско-российская компания построит в Ульяновске завод энергооборудования

Тимур Кашапов
07-09-2017
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Совместное российско-чешское предприятие «ВПК сигма центр», учредителем которого являются «Приволжскэнерго» (60%) и чешская фирма ЕМ РТ (40%), планирует построить завод по производству оборудования для энергетической, нефтегазодобывающей, газоперерабатывающей промышленности.

Объект будет возведен на территории ОЭЗ «Ульяновск» на площади 15 га. Объем инвестиций составит не менее 1 млрд рублей (около 17 млн евро). Инициатор проекта рассчитывает начать деятельность во втором квартале 2020 года и создать 422 рабочих места.

 
 
 
 
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