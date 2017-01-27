Новости Чешских военных наградили за участие в зарубежных миссиях

27-01-2017 15:31 | Лорета Вашкова

Чешских военных наградили за участие в зарубежных миротворческих миссиях. Медалей удостоили почти 50 военнослужащих. Большинство из них служили в Афганистане. На родину вернулись также чешские наблюдатели специальных миссий Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго и Косово. Военные, действовавшие в рамках миссии в Афганистане, передали собранные ими финансовые средства на помощь 10-летнему Яну Чапеку, который борется с серьезной болезнью.

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Конькобежка Эрбанова - 2-е место на этапе КМ в Берлине 27-01-2017 17:53 | Лорета Вашкова Чешская конькобежка Каролина Эрбанова 27 января стала второй в забеге на 500 м на этапе Кубка мира в Берлине, показав результат (38,12). Первое место заняла японка Нао Кодайра (37,43), третье - россиянка Ольга Фаткулина (38,36 секунд).

После короткой программы Бржезина занял 8-е место, лидирует Фернандес 27-01-2017 17:43 | Лорета Вашкова После короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Остраве чешский фигурист Михал Бржезина занимает восьмое место. Лидирует испанец Хавьер Фернандес. Идущий третьим израильтянин Алексей Быченко отстает на данный момент от россиянина Максима Ковтуна почти на 8 баллов, а Ковтун уступает Фернандесу почти 10 баллов. На четвертом месте - российский фигурист Михаил Коляда. Чех Иржи Белоградский занимает 20-е место.

Шафаржова и Маттек-Сэндс - победительницы Australian Open в паре 27-01-2017 17:27 | Лорета Вашкова Чешка Люси Шафаржова и американка Бетани Маттек-Сэндс 27 января вышли победительницами финала Открытого первенства Австралии в парном разряде. В решающем матче они обыграли чешку Андрею Главачкову и китаянку Пэн Шуай со счетом 6:7, 6:3 и 6:3. Встреча длилась 2 часа 15 минут. Спортсменки, таким образом, повторили свой успех 2015 г. на турнире «Большого шлема» в Мельбурне.

В 2016 г. в Чехии зафиксировано 286 случаев заражения ВИЧ 27-01-2017 15:55 | Лорета Вашкова В 2016 г. в Чехии было зафиксировано 286 новых случаев заражения ВИЧ, что в межгодовом исчислении на 20 человек больше показателей 2015 г. Рост числа заражений наблюдается в стране с 2002 года. С этого времени количество больных увеличилось почти в шесть раз. Большая часть зараженных имели гомосексуальные половые контакты; данный диагноз был выявлен в прошлом году у 262 мужчин и 24 женщин. При этом средний возраст ВИЧ-положительных у мужчин составляет 36 лет (возрастная группа 15- 69 лет), а у женщин – 35 лет (возраст 21-58). Почти треть зараженных являются иностранцами, длительное время проживающими в Чехии. Преобладают среди них словаки (32 случая), украинцы (14), россияне и поляки, сообщает ЧТК.

В парном катании чешская пара Душкова – Бидарж заняли 7 место 27-01-2017 15:48 oбновлено | Катерина Айзпурвит На соревнованиях по парному катанию в рамках проходящего в Остраве чемпионата Европы чешский дуэт Анна Душкова – Мартин Бидарж оказался на 7-м месте, набрав 189,09 балла. Чемпионами в этом виде стали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По итогам короткой и произвольной программ россияне заработали 227,58 балла. Второе место занял немецкая пара Алена Савченко – Бруно Массо (222,35 балла). «Бронзу» завоевали представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02 балла).

Чешских военных наградили за участие в зарубежных миссиях 27-01-2017 15:31 | Лорета Вашкова Чешских военных наградили за участие в зарубежных миротворческих миссиях. Медалей удостоили почти 50 военнослужащих. Большинство из них служили в Афганистане. На родину вернулись также чешские наблюдатели специальных миссий Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго и Косово. Военные, действовавшие в рамках миссии в Афганистане, передали собранные ими финансовые средства на помощь 10-летнему Яну Чапеку, который борется с серьезной болезнью.

В Праге-Летнянах произошел крупный пожар 27-01-2017 12:57 | Лорета Вашкова В Выставочном комплексе Прага-Летняны в пятницу в 11:30 произошел крупный пожар, к ликвидации которого привлечены почти все службы противопожарных работ. Объявлена третья степень сложности пожара. Причиной возгорания, вероятнее всего, являлся взрыв газового баллона. Двое людей получили легкие ранения. Огонь взят под контроль. Об этом ЧТК сообщила пресс-секретарь Службы пражских пожарных Павлина Адамцова.

Преступность в Праге – самая низкая с 1991 г. 27-01-2017 12:35 | Лорета Вашкова Пражская полиция расследовала в 2016 г. 56430 уголовных преступлений, на 12% меньше, чем годом раньше. Преступность в чешской столице была самой низкой с 1991 года. «Раскрыты в Праге в прошлом году были примерно 25% всех правонарушений», -сообщил заместитель директора столичной полиции Иван Смекал. Превалируют среди преступлений традиционно карманные кражи, на втором месте – кражи из салонов авто. На долю столицы пришлось 20 убийств, что на четыре меньше, чем в 2015 году. Нераскрытыми пока остаются три из совершенных убийств. Больше всего преступлений произошло в центре мегаполиса, а также в районе Смихов, менее всего – в отдаленных районах города.

Повторные выборы в Сенат в Мостецкой области 27-01-2017 12:09 | Лорета Вашкова В Мостецкой области Чехии в пятницу состоится первый день повторных выборов в Сенат ЧР. Избирательные участки открыты с 14:00 до 22:00, в субботу с 8:00 до 14:00. На должность сенаторов баллотируются девять кандидатов, в том числе врач Aлена Дернерова. Решение о необходимости повторного голосования было принято в прошлом году Верховным административным судом. Суд признал осенние выборы, победительницей которых на данном избирательном участке стала Дернерова, недействительными.