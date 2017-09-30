Чешским водолазам удалось осмотреть австро-венгерскую подлодку времен Первой мировой войны

Чешским водолазам удалось стать предположительно первыми, кому удалось добраться до затонувшей австро-венгерской подводной лодки U16, потерпевшей катастрофу 16 октября 1916 г.

Точные причины гибели субмарины до сих пор не установлены. Считается, что она могла столкнуться с итальянским торпедоносцем Nembo, после чего ее протаранил итальянский пароход Bormida.

Подводное судно лежит на дне Ионического моря у побережья Албании, на глубине 60 м. Членам группы Czech Diving Team удалось измерить подлодку, сфотографировать ее и заснять на видеокамеру, что позволило точно идентифицировать субмарину.

Также на дне были обнаружены обломки торпедоносца Nembo. Проведению чешской экспедиции предшествовали длительные переговоры с властями Албании.

U16 была построена в 1915 г. и предназначалась для защиты границ Австро-Венгерской империи и нападений на вражеские суда.