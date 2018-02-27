Чешским пенсионерам должны повысить пенсии

Лорета Вашкова
27-02-2018
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Повысить пенсии на 1 тысячу крон ежемесячно (40 евро)с 1 января 2018 года должны пенсионерам в Чехии в возрасте старше 85 лет, а также увеличить размер трудовых пенсий остальным пенсионерам. По словам министра труда и социальных дел в отставке Ярославы Немцовой, – примерно на 320 крон.

Индексация пенсий будет производиться на основе новеллы закона, одобренного 27 февраля правительством в отставке во главе с Андреем Бабишем, и обойдется государству примерно в 14,5 млрд крон. Законопроект о пенсионном обеспечении будет еще рассмотрен депутатами парламента.

Обсуждение внесения изменений в Закон «О государственной службе», принятого в ЧР в 2015 году, во вторник было вновь отложено.

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