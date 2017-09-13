Чешским логистическим центрам не хватает кладовщиков

Антон Каймаков
13-09-2017
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Из-за разрастания в Чехии логистических центров на трудовом рынке ощущается острая нехватка кладовщиков. При этом значительная часть работы в логистических центрах механизирована и роботизирована. Привлекать новых сотрудников к себе на работу фирмы пытаются, предлагая им повышенные зарплаты и различные выгоды, чаще всего – дотации на питание и транспорт, абонементы в спортивные центры.

За истекших 5 лет средний показатель ежемесячных зарплат кладовщиков в Чехии вырос почти на 3000 тысячи крон (115,4 евро).

 
 
 
 
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