Чешский язык в оломоуцкой Летней школе будут изучать иностранцы из 23 стран мира

Лорета Вашкова
22-07-2017
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В Oломоуце начала свою работу 31-ая Летняя школа славянских языков, которая открылась вот уже в 31-й раз. В 2017 году язык, литературу, реалии и историю Чехии здесь будут изучать более ста иностранцев из 23 стран мира. Превалируют в Летней школе студенты-богемисты из зарубежных университетов, усаживаются за парты также люди, профессионально не связанные с чешским языком, как и иностранцы с чешскими корнями. Больше всего в нынешнем году студентов - из Германии и Тайваня. Самому пожилому участнику курсов, прибывшему из США, исполнилось 73 года, самой молодой участнице, гостье из Китая, - 16 лет.

 
 
 
 
 
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