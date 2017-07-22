В Oломоуце начала свою работу 31-ая Летняя школа славянских языков, которая открылась вот уже в 31-й раз. В 2017 году язык, литературу, реалии и историю Чехии здесь будут изучать более ста иностранцев из 23 стран мира. Превалируют в Летней школе студенты-богемисты из зарубежных университетов, усаживаются за парты также люди, профессионально не связанные с чешским языком, как и иностранцы с чешскими корнями. Больше всего в нынешнем году студентов - из Германии и Тайваня. Самому пожилому участнику курсов, прибывшему из США, исполнилось 73 года, самой молодой участнице, гостье из Китая, - 16 лет.