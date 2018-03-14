Чешский винодел занял третье место во французском конкурсе Chardonnay du Monde

Йозеф Валиграх из региона Бржецлавско завоевал третье место в одном из самых престижных международных состязаний виноделов – французском конкурсе Chardonnay du Monde, на который было представлено 679 вин из 39 стран.
Единственным представителем Чешской Республики в состязании был Йозеф Валиграх, в копилке которого уже хранится одна награда Chardonnay du Monde
Французский конкурс проводился уже в 25-й раз. «Это самое старое состязание популярного во всем мире сорта», – сообщил в интервью ČTK чешский винодел, который завоевал награду, представив свое сладкое «шардоне» урожая 2008 г. Выше жюри конкурса оценило только два вида вина из Канады.
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