Чешский винодел занял третье место во французском конкурсе Chardonnay du Monde

Йозеф Валиграх из региона Бржецлавско завоевал третье место в одном из самых престижных международных состязаний виноделов – французском конкурсе Chardonnay du Monde, на который было представлено 679 вин из 39 стран.

Единственным представителем Чешской Республики в состязании был Йозеф Валиграх, в копилке которого уже хранится одна награда Chardonnay du Monde

Французский конкурс проводился уже в 25-й раз. «Это самое старое состязание популярного во всем мире сорта», – сообщил в интервью ČTK чешский винодел, который завоевал награду, представив свое сладкое «шардоне» урожая 2008 г. Выше жюри конкурса оценило только два вида вина из Канады.