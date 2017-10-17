Чешский теолог выступил инициатором письма в поддержку Франциска I

Антон Каймаков
17-10-2017
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Несколько десятков чешских и иностранных общественных деятелей подписали обращение в поддержку Папы Римского Франциска. Инициатором письма стал теолог, профессор Карлова университета Томаш Галик.

Под благодарственным письмом, выражающим поддержку Понтифику, теолог Томаш Галик собрал подписи общественных деятелей и представителей церкви из 13 государств мира. Послание стало ответом на критику в адрес Франциска I, прозвучавшую со стороны группы консервативных католиков, которые обвинили Папу Франциска в «ереси» из-за его позиции по поводу института супружества и разведенных верующих.

По мнению главы Святого Престола, католической церкви необходимо выработать процедуру, позволяющую полноценно интегрировать разведенных и повторно женившихся прихожан в церковную общину.

 
 
 
 
 
 
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