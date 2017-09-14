Чешский скалолаз покорил самую сложную скалу в мире

Чешский скалолаз Адам Ондра завершил подъем высшей категории сложности в гроте Флатангер на своде пещеры Ханшеллерен в Норвегии. Таким образом, он стал первым скалолазом, который покорил вершину категории 9с. Теперь спортсмен планирует участвовать в Олимпийских играх 2020 года.

Напомним, что Адам Ондра является единственным обладателем титулов Чемпиона Мира и обладателя Кубка Мира в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг», он также открыл новую категорию сложности маршрутов 9b+ и пролез больше ста маршрутов 9а.