Чешский скалолаз покорил самую сложную скалу в мире

Тимур Кашапов
14-09-2017
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Чешский скалолаз Адам Ондра завершил подъем высшей категории сложности в гроте Флатангер на своде пещеры Ханшеллерен в Норвегии. Таким образом, он стал первым скалолазом, который покорил вершину категории 9с. Теперь спортсмен планирует участвовать в Олимпийских играх 2020 года.

Напомним, что Адам Ондра является единственным обладателем титулов Чемпиона Мира и обладателя Кубка Мира в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг», он также открыл новую категорию сложности маршрутов 9b+ и пролез больше ста маршрутов 9а.

 
 
 
 
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