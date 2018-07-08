Чешский производитель стрелкового оружия «Česká zbrojovka» нацелилась на США и страны Африки

Крупнейшая чешская оружейная фирма «Česká zbrojovka» намерена далее укреплять свои позиции на рынке США и пробиться в страны Африки. В первую очередь компания готовится наладить производство пистолетов типа P10 непосредственно на территории Соединенных Штатов. Для этого будет построена сборочная линия в Канзас-Сити. Реализации планов помогут и переговоры с тремя потенциальными партнерами.

На финальной стадии также находятся переговоры по поводу крупного контракта в Африке. Одновременно «Česká zbrojovka» продолжает перевооружение Армии Чешской Республики.