Чешский производитель мебели TON получил международную премию за свое кресло Alba

Ольга Васинкевич
20-10-2017
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Производитель чешской мебели компания TON за свое кресло из коллекции Alba был награжден международной премией в области дизайна German Design Award 2018. Профессиональное жюри присудило ему титул Winner. Модель итальянского дизайнера Александера Гуфлера фирма впервые представила на апрельской ярмарке Salone del Mobile в Милане, сообщила агентству ČTK Анна Гандлова из компании TON.

«Мы очень рады, что помимо клиентов, Alba заинтересовала и профессионалов. Данная премия вручается лишь тем проектам, которые являются для немецкого и международного дизайнерских рынков переломными», - подчеркнул коммерческий директор фирмы Ян Юза.

 
 
 
 
 
 
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