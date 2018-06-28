Чешский премьер встретился с президентом Франции

Тимур Кашапов
28-06-2018
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Премьер министр ЧР Андрей Бабиш и главы правительств стран Вышеградской группы встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает ČTK, переговоры, продлившиеся 45 минут, прошли в «спокойном и конструктивном ключе» и позволили прояснить позиции сторон по миграционному вопросу.

По информации ČTK, французский президент заявил, что с пониманием относится к мнению представителей Вышеградской группы. Участники встречи также подтвердили, что основную ответственность за мигрантов в соответствии с действующими правилами ЕС должны нести страны, где они были впервые зарегистрированы на территории Евросоюза.

 
 
 
 
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