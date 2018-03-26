Чешский премьер встретился с главой Палаты представителей США

Антон Каймаков
26-03-2018
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В Праге состоялась встреча главы правительства Чехии Андрея Бабиша со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном. Во время беседы обсуждались экономические и торговые отношения Чехии и США, а также научное сотрудничество. Затронули политики и тему 100-летнего юбилея возникновения самостоятельной Чехословакии, отмечаемого в 2018 году.

Пол Райан находится в чешской столице с частным визитом, но, невзирая на это у него намечено несколько встреч с чешскими политиками страны. Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США должен выступить на специальном заседании депутатов, во время которого он и спикер Нижней палаты Парламента Чешской Республики Радек Вондрачек подпишут декларацию, напоминающую о роли США в процессе создания 100 лет назад самостоятельного чехословацкого государства.

 
 
 
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