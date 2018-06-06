Чешский премьер пригрозил Словакии судебным иском

Лорета Вашкова
06-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Андрей Бабиш намерен подать жалобу на Словакию в Европейский суд по правам человека в связи с якобы неправдивой информацией о его сотрудничестве с чехословацкой госбезопаснотью (StB). Об этом Бабиш сообщил после повторного назначения на пост главы чешского правительства в среду.

"Когда СМИ информируют о том, что я проиграл судебную тяжбу, касавшуюся сотрудничества с StB, они лгут, потому что я выиграл этот спор. И также выиграю его впредь. Иск в Европейский суд я намереваюсь подать до 15 июня», – пообещал глава чешского правительства и посетовал, что «на людей оказывает влияние лживая информации в СМИ».

Статьи на ту же тему
Андрей Бабиш и Mилош Земан, фото: ЧТК / Шиманек Вит

Старый новый премьер принес присягу

Президент ЧР Mилош Земан в среду, 6 июня, повторно назначил председателя движения ANO Андрея Бабиша, ставшего победителем парламентских…
OLAF, фото: ЧТ24

Премьер-министр усомнился в независимости Европейского бюро по борьбе с мошенничеством

Премьер-министр Андрей Бабиш настаивает на своем мнении относительно независимости Европейского бюро по борьбе с экономическими преступлениями…
Фото: ЧТК / Камарит Михал

Вацлавская площадь кричала премьеру: «Ганьба!»

Фигура премьер-министра Андрея Бабиша, возглавляющего правительство в отставке, продолжает вызывать резкое неприятие у части чешского общества.…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 