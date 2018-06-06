Чешский премьер пригрозил Словакии судебным иском

Андрей Бабиш намерен подать жалобу на Словакию в Европейский суд по правам человека в связи с якобы неправдивой информацией о его сотрудничестве с чехословацкой госбезопаснотью (StB). Об этом Бабиш сообщил после повторного назначения на пост главы чешского правительства в среду.

"Когда СМИ информируют о том, что я проиграл судебную тяжбу, касавшуюся сотрудничества с StB, они лгут, потому что я выиграл этот спор. И также выиграю его впредь. Иск в Европейский суд я намереваюсь подать до 15 июня», – пообещал глава чешского правительства и посетовал, что «на людей оказывает влияние лживая информации в СМИ».