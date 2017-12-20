Чешский премьер пригласил кабмин Израиля на совместное заседание в Прагу

Лорета Вашкова
20-12-2017
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел телефонный разговор с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху и пригласил его на совместное заседание кабминов обеих стран. Его проведение запланировано на май. Информационному агентству ЧТК Бабиш сообщил о данном ему Нетаньяху обещании «постараться посетить в мае Прагу».

«Израиль является нашим стратегическим партнером на протяжении длительного времени, там побывали представители нескольких чешских правительств, поэтому мы беседовали об отношениях ЧР и Израиля, что я считаю весьма важным делом», - подчеркнул А. Бабиш.

Визит израильской делегации должен стать составной частью программы 2018 г., приуроченной к празднованию 100-летия со дня основания Чехословакии.

 
 
 
 
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