Чешский премьер отказался от участия в неформальном саммите о беженцах

Тимур Кашапов
21-06-2018
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Страны Вышеградской группы и Австрия пришли к согласию о невозможности релокации беженцев и приняли решение не участвовать в неформальном саммите, посвященном этой проблеме, который состоится 24 июня. Об этом заявил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш.

Глава чешского правительства объяснил это тем, что в саммите примут участие «страны, дружественно настроенные по отношению к миграции», в связи с чем с предполагаемым выводами встречи премьеры стран Вышеградской группы не согласятся. О том, что премьер-министры ЧР, Польши, Венгрии, Словакии и Австрии отказались от поездки подтвердил и глава кабинета министров Венгрии Виктор Орбан.

 
 
 
 
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