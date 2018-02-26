Чешский премьер осудил убийство словацкого журналиста

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш осудил убийство словацкого журналиста Яна Куциака, ведшего собственные расследования, и его подруги. Полиция склоняется к версии, что убийство может быть связано именно с работой репортера.

На своем профиле в социальной сети чешский премьер написал об осуждении насилия по отношению к журналистам. «Если подтвердится, что случившееся связано с его работой, то это сумасшествие. Мне и в голову не могло прийти, что подобное может произойти в Словакии в 2018 году», - написал Андрей Бабиш.