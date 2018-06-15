Чешский премьер-министр подал жалобу на Словакию в Европейский суд по правам человека

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш подал жалобу на Словакию в Европейский суд по правам человека, так как читает, что его имя фигурировало в списке сотрудников словацкой госбезопасности (StB – аналог КГБ) в период существования Чехословакии абсолютно безосновательно. Об этом сообщил сайт Seznam Zprávy.

Ранее Бабиш по той же причине подал исковое заявление на словацкий Институт памяти народа (ÚPN), которое было вначале судьями удовлетворено. Позже Конституционный суд отменил вердикты судов первой инстанции. Верховный суд отклонил aпелляционную жалобу А. Бабиша, в связи с чем премьер-министр решил обратиться в Европейский суд.

Оппозиционные партии подвергли Бабиша критике в связи с подозрением в eго причастности к сотрудничеству с органами госбезопасности.