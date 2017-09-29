Чешский премьер: ЕС должен ускорить принятие решений

Европейский союз должен ускорить процесс принятия решений по ряду вопросов. По словам чешского премьер-министра Богуслава Соботки, к такому мнению пришли лидеры ЕС в ходе неформальной встречи накануне саммита в Таллине. Председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщил Б. Соботка, подготовит в ближайшие недели «план соответствующих рекомендаций», однако никто из руководителей Евросоюза не стремится к изменению основных договоров между странами ЕС.

Глава чешского правительства также подчеркнул, что принцип «многоскоростной Европы» становится реальностью. «Важно, чтобы усиливающееся сотрудничество некоторых государств не создавало почву для возникновения «закрытых клубов». Чтобы в будущем все возможности большей интеграции или более активного сотрудничества оставались открыты всем странам-членам ЕС, чтобы они могли когда угодно присоединиться к отдельным инициативам, направленным на усиление сотрудничества», – подчеркнул Б. Соботка.