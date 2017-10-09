Чешский премьер: Чехия должна остаться в самом «ядре» ЕС и как можно скорее ввести евро

Лорета Вашкова
09-10-2017
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Чешская Республика должна остаться одной из составляющих «ядра» Евросоюза и, по мере возможностей, как можно скорее ввести общую валюту евро. С учетом интересов национальной экономики, основанной на экспорте, иной путь, по мнению премьер-министра Богуслава Соботки, не представляется возможным.

Все, кто каким-либо образом допускает мысль о выходе страны из состава ЕС, заявил Соботка, «являются сумасшедшими или полусумасшедшими». С данным заявлением глава чешского правительства выступил на заседании Союза промышленности и транспорта ЧР, которое состоялось в понедельник, 9 октября, в рамках Международной машиностроительной выставки (MSV) в Брно.

 
 
 
 
 
 
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