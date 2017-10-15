Чешский поисковик авиабилетов Kiwi.com победил в рейтинге Deloitte Technology Fast 50 и стал самой быстро растущей технологической компанией Центральной и Восточной Европы. Чешский производитель 3D принтеров Prusa Research занял третье место. В рейтинге сравнивались фирмы из 11 стран Центральной и Восточной Европы.

Чешским компаниями удалось занять и еще несколько строчек в рейтинге. Например, разработчик мобильных приложений STRV завоевал 14-место, а следующая за ним позиция досталась Интернет-магазину одежды ZOOT.

Средний темп роста компаний в текущем году составил 1127%, победителю Kiwi.com удалось вырасти на более 7000%.