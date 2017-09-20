Чешский первитин остается в Германии проблемой

Несмотря на то, что в 2016 году немецкая полиция конфисковало меньше наркотика первитин, произведенного в Чехии, чем в 2015 году, это вещество по-прежнему представляет для Германии серьезную проблему. «Кристалл», как называется в ФРГ первитин, в соответствии с сообщением Криминального управления (BKA), более всего распространяется в Саксонии, появляется также в Баварии и других германских землях.

В сообщении говорится, что наркотическое вещество привозится исключительно из Чешской Республики. «Ежегодно в Чехии производится от пяти до десяти тонн «кристалла», указывается в сообщении.