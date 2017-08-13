Чешский центр Международного ПЕН-клуба критикует высказывание главы движения ANO Андрея Бабиша, который сравнил требование полиции о его выдаче для проведения расследования по делу дотаций ферме «Гнездо аиста» с ситуацией в Чехословакии в 1950-е годы. По мнению чешского ПЕН-клуба, это является оскорблением жертв тоталитарного режима. По словам представителей этой неправительственной организации, Бабиш пренебрегает фактами или же проявляет незнание истории: «В 50-е годы ХХ века людей не допрашивали на свободе из-за обоснованных подозрений в мошенничестве. Писателей осуждали на многие годы тюрьмы лишь из-за того, что в своих произведениях, изданных до коммунистического переворота, они не призывали к революционному насилию, священников арестовывали за их веру, молодых людей – за желание пересечь границу, чтобы жить в свободном мире», - написали представители ПЕН-клуба в реакции на слова А. Бабиша. Глава движения ANO в пятничном выпуске издания Právo заявил, что «мы словно живем в 50-е годы. Есть заказ на устранение личности, которая не устраивает коррумпированную систему». Бабиш также подчеркнул, что в случае фермы «Гнездо аист» не допустил ничего незаконного.